Azul cancela 148 voos devido a fechamento de aeroporto de Viracopos

A Azul cancelou 148 voos previstos para este domingo no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, devido ao fechamento do aeroporto desde as 20 horas de sábado em razão de problemas no pouso de um avião cargueiro que ainda interdita a pista para pousos e decolagens.

"Todos os voos com origem e destino ao aeroporto campineiro estão cancelados até as 20 horas de hoje (14/10). As vendas dos voos de e para Campinas também estão suspensas, com o intuito de facilitar a reacomodação dos clientes prejudicados pelos voos cancelados", informa a companhia aérea em nota. Ainda de acordo com a empresa, "a Azul está prestando todo o auxílio necessário aos seus clientes, de acordo com a resolução 141 da Agência Nacional de aviação Civil (Anac), reacomodando-os da melhor maneira possível".

Os clientes da Azul podem confirmar a situação do seu voo por meio do telefone 4003-1118, do site www.voeazul.com.br ou diretamente nas lojas da companhia aérea. Segundo a Infraero, ainda não há previsão de reabertura do aeroporto. A empresa responsável pela aeronave, a americana Centurion Cargo, estima que até o final da noite deste domingo o avião será retirado do local.

De acordo com o diretor-geral da Centurion, Vanderlei Morelli, o cargueiro MD11, que vinha de Miami, pousou às 19h55 em Viracopos, quando apresentou problemas no trem de pouso. "Ele (o trem de pouso) travou. O avião percorreu toda a pista e está parado no final dela. Estamos trabalhando para liberá-la ainda esta noite", afirmou. Morelli disse que ninguém ficou ferido.