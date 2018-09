Bahia apresenta projeto da Ponte Salvador-Itaparica

O projeto, desenvolvido em consórcio pelas construtoras OAS, Odebrecht e Camargo Correa, prevê entre 200 e 250 metros de distância entre os pilares de sustentação da ponte, um vão central de 700 metros de largura e 70 de altura para a passagem de navios e ainda um trecho de pista móvel, com pilares girando sobre o próprio eixo, para possibilitar a passagem de estruturas maiores, como plataformas de petróleo.

De acordo com o governador, a obra tem previsão de início para 2014 e deve estar concluída em 2018. "O financiamento será feito por três fontes: o governo federal, o governo estadual e a iniciativa privada", afirma. "Já há um compromisso do governo federal com essa obra, mas seguramente vamos falar em pedágio."

Para Wagner, o anúncio de um projeto de tal porte em um período de crise econômica global não é megalomania. "Quando se tem bons projetos, o dinheiro aparece - e vamos construir esse dinheiro", garantiu.

"Estamos falando em desenvolvimento, em negócios. Já há empresas interessadas. Não podemos perder esta janela de oportunidade que o Brasil vive."