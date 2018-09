Bandidos explodem agência bancária em Taquarivaí

Testemunhas viram duas pessoas encapuzadas deixarem o local, levando sacos de lixo. Elas fugiram em direção ao Paraná num automóvel de cor prata. As placas não foram anotadas. A gerência do banco informou à Polícia Militar de Itapeva terem sido furtados cerca de R$ 20 mil. Policiais fizeram cerco nas rodovias, mas não localizaram os suspeitos do roubo. Não é o primeiro assalto a banco na cidade. No ano passado, bandidos invadiram a prefeitura, renderam funcionários e roubaram o caixa de um posto bancário.