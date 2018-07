Bandidos explodem caixas eletrônicos em SP

Em Guarulhos, o ataque ocorreu às 4h contra um dos dois caixas eletrônicos instalados no estacionamento do Supermercado Lopes, localizado na Avenida Antonio de Braga Mesquita, próximo à Praça Oito de Dezembro. Na fuga, os bandidos deixaram uma bolsa com parte do dinheiro retirado da máquina. O caso seria registrado no 7º Distrito Policial da cidade.

Várzea - Dois caixas eletrônicos da rede Banco 24 Horas foram destruídos às 5h dentro de uma galeria de lojas na Avenida Pacaembu, 2.563, em Várzea Paulista, região de Jundiaí. Dois bandidos foram presos e dois conseguiram fugir. O grupo fugiu em dois veículos, mas um deles foi perseguido e parado pela PM. Dentro do carro, a polícia encontrou parte do dinheiro que o grupo conseguiu retirar dos caixas.

O caso seria registrado na delegacia central da cidade.