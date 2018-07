Blecaute volta ao carnaval em grande estilo

Foi-se o tempo em que o máximo blecaute com que se podia contar no carnaval era a canção de Otávio Henrique de Oliveira, o mesmo de "Chegou o General da Banda, ê, ê". Agora temos para nos embalar a história muito mais imaginosa do galho que atravessou o caminho da rede elétrica entre Colinas e Miracema, no Tocantins, conjurando forças ocultas que desligaram em série três linhões e engoliram 3,6 mil megawatts no Nordeste, "ê, ê".

Quem não entendeu muito bem a explicação só pode estar embriagado demais com as firulas técnicas. Nem os engenheiros eletricistas e outros especialistas na matéria levaram a sério a conversa da Eletronorte, alegando que as linhas de transmissão geralmente correm sobre um vasto leito de devastação proposital e sistemática. Logo, se havia árvore sob as torres do Tocantins, o problema não seria o galho sabotador, e sim o descuido das rotinas de manutenção.

Daí para insinuar que há qualquer coisa bruxuleando no sistema que gerou a fama da administradora Dilma Rousseff no ministério de Minas e Energia - e agora alimenta sua candidatura à presidência da República - era um pulo. Mas no Carnaval só se pula por bons motivos. A hora é de reconhecer que o enredo da Eletronorte acertou em cheio no quesito alegoria. Culpar a árvore foi um achado sociológico.

As árvores no Brasil são as suspeitas de sempre, como diria o capitão Louis Renault, se isto aqui fosse Casablanca. O País está sempre pronto a acreditar que as árvores. mais cedo ou mais tarde, vão lhe aprontar alguma, quebrando calçadas, sujando jardins com folhas mortas, manchando de flores a pintura dos carros e, claro, caindo nos fios para provocar pequenos apagões - porque os grandes só as operadoras do sistema sabem fazer.

A má-vontade é tanta, tamanha e tão vasta que o brasileiro típico "quase não sabe os nomes das árvores, das palmeiras, das plantas nativas da região em que vive", segundo o sociólogo Gilberto Freyre, como sempre traduzindo as excentricidades nacionais para o melhor português possível. Certa vez, lá vão quase 90 anos, ele comparou os alarmes contra o desmatamento a "gritos carnavalescos", que se ouvem como convites a não fazer nada.

A nota da Eletronorte, como todo samba-enredo que se preza, enrolou-se num mito popular e consagrado, desde que os primeiros povoadores acreditavam que atrás de cada tronco havia índios para atacar suas aldeias, feras para comer seu gado ou doenças tropicais para derrubá-los definitivamente nas redes em que seriam enterrados.

Os europeus que vieram ao Brasil no século XIX estranharam a deliberada aridez das cidades, com a selva tão perto de seus subúrbios. O sol batia em cheio sobre ruas sem calçamento, porque à sombra de toda copa haveria perigos inomináveis. Por essas e outras, "limpar" é o nome que ainda se dá a qualquer obra de motosserra. E tudo indica que, passado o carnaval, é o que vai acontecer no Tocantins.

Marcos Sá Corrêa e jornalista e escreve no blog marcossacorrea.com.br