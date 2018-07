BNDES e PB firmam contrato de R$ 500 mi para obras O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, e o diretor de Infraestrutura Social do banco, Guilherme Lacerda, assinaram nesta sexta-feira (9) contrato de financiamento no valor de R$ 500 milhões, informou a instituição. Os recursos serão destinados a investimentos no Programa Paraíba Sustentável, com ações que constam no Plano Plurianual 2012-2015. A assinatura ocorreu em Salvador, durante a reunião da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), da qual Coutinho participa.