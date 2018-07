Bodes pintam quadros em zoológico nos EUA

Um grupo de "bodes pintores" é a mais recente cartada de um zoológico nos Estados Unidos para atrair visitantes.

Domino, Peep e Trent se revezam demonstrando suas habilidades com o pincel e a tela no zôo de Houston, no Texas.

Os animais foram treinados pelos tratadores David Suttinger e Amber Zelmer, que trabalham na seção de animais de estimação do zoológico, o McGovern Children's Zoo.

O primeiro a ser apresentado ao pincel foi Domino, um caprino preto e branco de dois anos de idade.

Em seguida, os funcionários transmitiram o mesmo conhecimento a Peep e Trent.

Os animais fazem seus rabiscos movimentando o pincel com a boca, enquanto um funcionário segura a tela sobre a qual a "obra" é realizada.

Segundo o zôo, os trabalhos dos três animais fazem sucesso durante os eventos realizados pela instituição para levantar fundos.

Ainda de acordo com a entidade, a seção de animais domésticos, que inclui também ovelhas, tem como finalidade permitir às crianças tocar e se relacionar com os "amigos" de quatro patas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.