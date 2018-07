Bollywood lança comédia sobre gafes de Bush

A indústria do cinema da Índia - conhecida como Bollywood - lança nesta sexta-feira um filme de ficção inspirado nas gafes do presidente americano, George W. Bush, durante uma visita ao país. Intitulado The President is Coming ("O Presidente está chegando"), o filme usa a visita oficial de Bush em 2006 para tratar de frases ditas pelo presidente e das excentricidades da cultura indiana. Na trama, além das reuniões diplomáticas, o presidente americano é convidado a participar de um encontro com jovens indianos para conhecer as características da "Nova Índia". O filme, uma adaptação da peça homônima de Anubhav Pal, conta a história de um concurso para a escolha do jovem que irá apertar a mão do presidente americano durante o encontro. "É uma ficção, uma comédia sobre o presidente que quer conhecer jovens indianos e o entusiasmo das pessoas na Índia", disse o produtor, Ramesh Sippy. "A história fala dos jovens que querem apertar a mão do presidente americano, suas relações, os ciúmes. Tudo muito divertido", afirmou Sippy. Segundo Sippy, apesar de algumas cenas "politicamente incorretas" sobre as fraquezas do presidente, o foco do filme é o entretenimento. Gafes O presidente Bush, durante seus oito anos na Casa Branca, ficou famoso por suas gafes e frases tanto polêmicas como, muitas vezes, cômicas. Em 2003, em Washington, quando ele afirmou que "a guerra é um lugar muito perigoso". Ignorando os anos de conflito entre seu país e o Japão no século 20, Bush disse que "por um século e meio até hoje, os Estados Unidos e o Japão formaram uma das maiores alianças dos tempos modernos". Sobre imigração, em 2005 Bush afirmou que "aqueles que entram ilegalmente no país estão violando a lei". O presidente americano entrega o cargo para o presidente eleito, Barack Obama, no próximo dia 20. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.