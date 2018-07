Bolões de lotéricas são irregulares, diz Caixa

Apostadores de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que teriam participado de um bolão e acertado os números sorteados no concurso 1.155 da Mega Sena, deixaram de receber o prêmio porque o jogo não foi lançado no sistema de controle da CEF. O prêmio estava acumulado em R$ 52 milhões.

Cinco pessoas já foram ouvidas nesta manhã pelo delegado Clóvis da Silva, da 2ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo. Pelo menos mais 11 pessoas reivindicam o prêmio. Representantes da CEF e o proprietário da casa lotérica que vendeu os bilhetes também irão depor.

Devido a confusão, a licença de funcionamento da lotérica está suspensa até o fim da apuração do caso. O estabelecimento não pode prestar serviços bancários, recolher apostas ou vender bilhetes de jogos oficiais enquanto não apresentar sua defesa.

Caso seja confirmado a existência de irregularidade, a lotérica receberá a penalidade prevista nas normas internas, que podem ser de uma advertência até a revogação compulsória da permissão.