Bombeiros procuram jovem após transbordamento no RS Bombeiros, policiais militares e mergulhadores passaram mais um dia em busca da estudante Cristiana Reis, de 20 anos. A jovem está desaparecida desde o transbordamento do Arroio Feitoria, entre Dois Irmãos e Sapiranga, ocorrido durante uma enxurrada no último domingo. Ela visitava uma reserva ecológica da encosta da serra gaúcha com um grupo de sete amigos que foi surpreendido pela cheia repentina e arrastado pela correnteza. Um deles, Breitner Bender, de 22 anos, morreu. O corpo foi encontrado ontem e sepultado hoje em Caxias do Sul.