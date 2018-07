Botijões de gás caem de caminhão e matam bebê no PR

O superintendente da Delegacia de Almirante Tamandaré, Job de Freitas, disse que o motorista do caminhão Mercedes Benz entrou com "velocidade exagerada" em uma curva e, para não bater em outro carro, acabou fazendo uma manobra mais brusca, freando em seguida. A grade lateral não suportou o peso da carga.

Segundo ele, dez botijões despencaram sobre a calçada onde as adolescentes caminhavam. O bebê Franciele Eduarda estava no colo da mais velha, sua mãe, retornando de uma consulta médica.

Com o impacto, o bebê teve afundamento de crânio. As duas adolescentes também foram atingidas de forma violenta. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal foi requisitado para levar as vítimas ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. O bebê morreu no início da tarde. Sua mãe ainda corre risco de morte. A outra adolescente sofreu traumatismo craniano, mas já não corre mais risco.