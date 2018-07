Bovespa sobe 1,45% impulsionada por dados positivos dos EUA

O Ibovespa subiu 1,45 por cento, a 55.671 pontos, na maior alta diária em quase três semanas. O giro financeiro do pregão foi de 6,13 bilhões de reais, abaixo da média diária do ano, de 7,6 bilhões de reais.

O clima externo positivo abriu espaço para alguma "recomposição de preços e redução de posições vendidas" na bolsa paulista, segundo o sócio-diretor da Título Corretora, Márcio Cardoso, em São Paulo.

"Mas o que era preocupação do investidor ontem continua a ser preocupação hoje", disse ele, citando que as incertezas em relação às perspectivas para a economia brasileira continuam a limitar o apetite de investidores por ações domésticas.

Nesta sessão, os mercados receberam bem dados que mostraram aumento da demanda por bens duráveis e dos preços de novas moradias nos Estados Unidos --sinais de que a maior economia mundial segue em recuperação.

"Os ventos ainda continuam bastante favoráveis nos Estados Unidos", disse o economista Daniel Cunha, da XP Investimentos.

Chipre seguiu no foco, com investidores atentos a possíveis desdobramentos do resgate da ilha do Mediterrâneo, que implicou em perdas significativas para correntistas.

Em Wall Street, o índice Dow Jones e o referencial S&P 500 avançaram ambos cerca de 0,8 por cento. O principal índice europeu de ações fechou em alta de 0,18 por cento.

Por aqui, dentre as principais influências positivas para o Ibovespa, destaque para as preferenciais da construtora PDG Realty e da mineradora Vale, que subiram 4,21 e 1,07 por cento, respectivamente.

A empresa de logística LLX e a petrolífera OGX, ambas do grupo EBX, do bilionário Eike Batista, terminaram o dia em alta de 6,93 e 0,44 por cento, nesta ordem. As companhias divulgam seus balanços ainda nesta terça-feira.

A companhia de energia Copel subiu 5,65 por cento, após decisão da Aneel de manter a sazonalização das geradoras de energia já realizada em 2013 e de autorizar o repasse provisório de recursos às distribuidoras.

Em sentido oposto, a preferencial da estatal de energia Eletrobras caiu 2,81 por cento, a 11,06 reais, liderando as perdas do Ibovespa na sessão.

(Por Danielle Assalvel)