Brasil registra mais 4 casos da gripe H1N1; total vai a 58

Os novos casos foram notificados em São Paulo (3) e no Distrito Federal.

"Dois pacientes (um de SP e outro do DF) foram infectados pelo vírus A (H1N1) no exterior. Os outros dois casos (ambos de SP) foram infectados por contato direto com pessoa que já havia sido diagnosticada com a doença e que a contraiu também no exterior. Todos os pacientes estão em tratamento e passam bem", afirmou o Ministério da Saúde em comunicado.

O ministério informou que Estados com casos confirmados até o momento são: São Paulo, com 23 casos, Rio de Janeiro e Santa Catarina, com 10 cada, Minas Gerais, com 5, Tocantins, com 4, Mato Grosso e Distrito Federal, com 2 cada, e Rio Grande do Sul e Bahia, com 1 cada. Outros 462 casos já foram descartados até o momento.

Na última quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou seu alerta de pandemia para o nível 6, o máximo na escala existente, o que significa uma epidemia global de influenza.

A gripe influenza A H1N1 já afetou cerca de 30 mil pessoas ao redor do mundo, causando mais de 140 mortes, segundo os últimos registros da OMS.

(Por Adriane Piscitelli)