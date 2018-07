Brasil tenta na Suíça repatriar US$ 28 mi O ministro da Justiça, Tarso Genro, tentará hoje obter sinal verde da Suíça para repatriar US$ 28 milhões desviados por fiscais do Rio. Segundo as investigações, o dinheiro viria de propina paga por empresas em troca de benefícios fiscais. Um dos envolvidos é Rodrigo Silveirinha (foto), ex-subsecretário de Administração Tributária na gestão de Anthony Garotinho. Silveirinha teria enviado US$ 8,9 milhões para a Suíça.