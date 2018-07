Cade aprova acordo de compartilhamento de voos entre Etihad e Gol

A decisão foi publicada em despacho nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.

Pelos termos do acordo, a Etihad poderá usar seu código de identificação em certos voos operados pela Gol no Brasil e do país para alguns países da América do Sul e Caribe.

A Gol, por sua vez, poderá usar seu código em determinados voos operados pela Etihad entre São Paulo e Abu Dhabi e outros destinos além da cidade.

"Por meio do acordo, as partes buscam, principalmente, ampliar as opções de voos aos clientes que pretendem viajar entre o Brasil e países do Oriente Médio", afirmaram as companhias em documento entregue ao Cade.

A Gol e a Etihad já possuem um acordo de interline - que permite que os passageiros reservem voos para um itinerário que inclui cidades não operadas pelas companhias. O passageiro faz um check-in único e sua bagagem é direcionada ao destino final.

(Por Priscila Jordão; Edição de Luciana Bruno)