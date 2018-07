Café e bar sofrem arrastão em São Paulo

O Frans Café da Avenida Rouxinol com a Anapurus, em Moema, foi invadido por quatro homens, segundo a Polícia Militar. Eles teriam roubado o local e ido embora em um veículo. O proprietário do café diz que na verdade o assalto foi evitado por um segurança.

No Butantã, na Avenida Valdemar Ferreira, três homens armados fizeram um arrastão em um bar por volta das 23h30. A PM foi acionada às 23h50 e fez buscas na região, mas os criminosos já haviam fugido a pé. Segundo o dono do bar, foram levados R$ 1.000 do caixa, seu celular e objetos pessoais dos clientes.