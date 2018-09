Carnaval 2011: Teatro Amazonas ganha voz na Vila Maria

Nos palcos do teatro em Manaus passaram as principais companhias estrangeiras da época, que trouxeram na bagagem clássicos internacionais da ópera. As obras dos compositores italianos Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, por exemplo, serão algumas das que "cairão no samba" durante o desfile da escola no Anhembi. "O desfile será marcado por fantasias de época e alegorias com muitos detalhes", contou Borges.

A iniciativa de repassar no sambódromo a história de um dos principais teatros do País nasceu de viagem do carnavalesco a Manaus, em 2009. "A arquitetura do teatro é impressionante, então resolvi trazê-lo para a avenida." O artista projetou e construiu uma réplica de 14 metros de altura e 7,5 metros de largura, que vai abrir o desfile da escola. A alegoria fará a escolta da comissão de frente, que este ano representará todas as modalidades de arte que subiram aos palcos do Teatro Amazonas, desde o gênero de revista até a opereta tradicional. O carnavalesco aponta como destaque do desfile o terceiro carro, sobre o qual antecipa alguns detalhes. "Ele vai se transformar na avenida, passar do cenário da ópera Aida (de Verdi) para o da ópera Turandot (de Puccini). "

A homenagem ao teatro deve contar ainda com a participação de artistas que brilharam nos palcos da casa de espetáculos, como a bailarina Ana Botafogo e as atrizes Laura Cardoso e Bibi Ferreira. "São as estrelas que contribuíram com a história do teatro." Pelo terceiro ano consecutivo, a dançarina Sheila Carvalho estará à frente da bateria, este ano como madrinha. O desfile da Unidos de Vila Maria será composto por 27 alas, formadas por cinco carros alegóricos e cerca de 3.200 componentes. A escola entra na avenida na segunda noite de desfiles em São Paulo, na virada do sábado (dia 5) para o domingo.

Confira o samba-enredo da Unidos de Vila Maria:

"Teatro Amazonas - Manaus em Cena"

Autores: Alemão do Pandeiro, Cloude Centenaro, Ricardo Gutierrez, Marcelo Lima, Anderson Souza, Kevyn Rodrigues e Wally Santos

Vai brilhar no palco do samba

Meu pavilhão

A Vila Maria entra em cena

Teatro Amazonas, cenários da inspiração

Abrem-se as cortinas

O show vai começar

Terra abençoada

Da seringueira veio a força do lugar

Manaus, da nobreza e a prosperidade

De um sonho fez realidade

A nossa "Paris Tropical"

Ganhou um novo templo, da cultura mundial

Arquitetura europeia em meio a natureza

Um céu onde reluzem as estrelas

Gira bailarina

A ópera vai te emocionar

A orquestra na regência do maestro

Faz a plateia delirar

Tenores dando vida às canções

Poetas, encantando multidões

Apesar da ventania, a luz não se apagou

Real ou ilusão?

Obras da imaginação

Ressurgiu com lindos festivais

Artistas geniais

Ao mundo baila um filho desse chão

A próxima atração aguarde para ver

Manaus em cartaz, de braços abertos

Pra você

Vai brilhar no palco do samba

Meu pavilhão

A Vila Maria entra em cena

Teatro Amazonas, cenários da inspiração