Carreta tomba e bloqueia Régis no Vale do Ribeira A Rodovia Régis Bittencourt está totalmente bloqueada nos dois sentidos, desde as 4h50 de hoje, no quilômetro 368, no início da Serra do Cafezal, região de Miracatu (SP), Vale do Ribeira, em razão do tombamento de uma carreta que transportava chapas de madeira.