Carro-forte atropela manifestante em Barra Mansa

Segundo os manifestantes, o carro-forte foi abordado para que diminuísse a velocidade no ponto onde está concentrado o protesto. Mas o motorista do veículo não parou e jogou o carro-forte contra alguns manifestantes. Revoltados, caminhoneiros atiraram pedras e furaram os quatro pneus do veículo. O motorista e os seguranças do carro-forte se recusaram a descer e aguardaram a chegada da Polícia Rodoviária Federal e do reboque para deixar o local.

Segundo a PRF, eles foram levados a um posto de controle da concessionária para registrar o atropelamento. O trânsito no sentido Rio-São Paulo voltou a fluir em uma das vias da rodovia, mas a fila de caminhões já chega a 18 quilômetros.

Por conta do tumulto, a pista ficou fechada por 40 minutos bloqueando a passagem dos veículos, inclusive uma ambulância que partiu do Rio para o Hospital das Clínicas em São Paulo e levava o paciente Iran Seabra, de 49 anos, que faria exames cardiológicos. "Estou bem, mas um pouco ansioso por não saber uma previsão de quanto tempo vai demorar a liberação da pista", afirmou Seabra, que deixou o Rio às 9h30 e somente por volta das 11h30 conseguiu seguir viagem.