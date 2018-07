Carro pega fogo e interdita túnel na zona sul de SP Um veículo de passeio pegou fogo por volta das 14h30 (de Brasília) no Complexo Maria Maluf, na zona sul da Capital, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por conta do incidente, que não deixou feridos, o Túnel Maria Maluf foi totalmente interditado, no sentido Imigrantes, por cerca de 15 minutos para os trabalhos do Corpo de Bombeiros. A lentidão que se formou no local já estava diminuindo, segundo a CET. Trânsito A CET registrava, às 15 horas, 12 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. O trânsito estava carregado principalmente na Radial Leste, na pista sentido Centro. Os motoristas encontravam lentidão de quase três quilômetros, entre o Viaduto Alcântara Machado até a estação Belém do metrô.