Cartão informa local errado do Enem a 1.120 candidatos Cartões de confirmação de 1.120 candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram entregues com erros no endereço do local de prova. Os organizadores do concurso afirmaram que já entraram em contato por telefone com todos os estudantes para corrigir a informação.