Carvalho comandará reunião no Planalto sobre rolezinhos O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, se reúne nesta quarta-feira, 29, às 10 horas, com representantes da Associação dos Lojistas de Shopping (Alshop) para discutir a realização de rolezinhos nestes centros comerciais. Devem participar do encontro as ministras da Cultura, Marta Suplicy; da Secretaria de Promoção da Igualdade Social, Luíza Bairros; além da secretária nacional da Juventude, Severine Macedo.