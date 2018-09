Casal é encontrado morto em São José dos Campos

Um casal de namorados foi encontrado morto, por volta das 11 horas, próximo a um lago existente no Loteamento Santa Luzia, no bairro São Judas, em São José dos Campos (SP). A atendente de telemarketing Kátia Carolina de Carvalho, de 23 anos, foi morta com dois tiros no rosto, e Rodolfo Rodrigues Cabral, 25, atingido com tiros na nuca e teve também alguns dedos das mãos cortados e vários ferimentos a faca no rosto. O casal saiu na noite de sábado em um Gol verde e foi considerado desaparecido após o irmão de Kátia, já na madrugada deste domingo, encontrar o veículo sem as rodas, com a chave no contato e abandonado na Avenida Jerônimo, próximo de uma lotérica, no bairro Putin.

A polícia foi acionada e registrou o desaparecimento. No final da manhã, os corpos foram localizados. Parentes da garota afirmaram ao delegado do Plantão Sul de São José dos Campos que a menina e o rapaz aparentemente não tinham inimigos. Após realizarem seu trabalho, os peritos afirmaram que o autor do duplo homicídio teria judiado muito de Rodolfo antes de matá-lo. Não se sabe ainda se o casal foi vítima de uma execução premeditada ou se o caso trata-se mesmo de latrocínio - roubo seguido de morte.