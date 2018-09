Caso Isabella: defesa e peritos darão entrevista amanhã Os advogados Marco Polo Levorin, Rogerio Neres e Ricardo Martins, que defendem o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, e os peritos George Sanguinetti e Delma Gama, contratados por eles, informaram, por meio de comunicado, que darão uma entrevista coletiva amanhã às 15 horas. Durante o encontro, os peritos se manifestarão sobre os laudos do Instituto Médico Legal e o laudo de local do Instituto de Criminalística e os advogados divulgarão os próximos passos da defesa. Na quinta-feira, o médico-legista alagoano George Sanguinetti disse que a menina Isabella Nardoni não foi asfixiada antes de ser jogada pela janela do 6º andar, na noite de 29 de março. "Não existe asfixia sem marcas externas na região cervical", argumentou.