Cedae recorre à Aneel para evitar corte de energia no RJ O presidente da Cedae, Wagner Victer, recorreu à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para tentar evitar que novos cortes no abastecimento de energia, que provocou falta de água na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense neste fim de semana, voltem a acontecer. "Tenho uma boa relação com o Nelson Hubner (diretor-geral da Aneel). Tenho certeza de que ele tomará medidas", disse.