Centenas participam do enterro de Dercy Gonçalves Centenas de pessoas já passaram pelo velório de Dercy Gonçalves no Clube Montanhês, em Santa Maria Madalena, no interior fluminense, cidade natal da atriz. O corpo será enterrado ao meio-dia no cemitério de Madalena, onde serão prestadas as últimas homenagens. A filha única de Dercy, Dercimar, disse que está "tranqüila" porque "tudo foi feito como ela queria". "Ela queria samba da Viradouro, helicóptero, Corpo de Bombeiro, batedor... Não queria tristeza, baixo-astral", afirmou. Outro velório já havia sido realizado na Assembléia Legislativa do Rio. A atriz morreu no sábado aos 101 anos, vítima de pneumonia.