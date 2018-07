Centro do Rio terá mais uma manifestação nesta quinta

Este é o 13.º protesto na capital fluminense desde o início do mês - o quinto organizado em plenária pelo Fórum de Lutas contra o Aumento das Passagens, coletivo que reúne representantes de diferentes entidades estudantis, sindicatos e movimentos sociais. Na terça-feira, 25, mais de 3 mil manifestantes lotaram o Largo de São Francisco, praça em frente ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no centro, para deliberar sobre a pauta de mobilizações e os próximos atos.

Entre as reivindicações definidas na plenária, estão a melhoria do transporte público e tarifa zero; melhora nos sistemas de saúde e educação; liberdade dos presos nas manifestações caso não haja comprovação de participação em atos de vandalismo; democratização dos meios de informação, e desmilitarização da Polícia Militar (PM). Os manifestantes também são contra projetos privatizantes do governo do Rio, especialmente em relação ao Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, e pedem a saída do governador Sérgio Cabral Filho (PMDB).

No domingo, 30, no entorno do Maracanã, quando ocorre a final da Copa das Confederações, estão programados dois atos. Às 9 horas, uma manifestação organizada pelo Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas sairá da Praça Saens Peña para o estádio. Às 15 horas, também na Saens Peña, o protesto definido na plenária do Fórum de Lutas pedirá a apuração do orçamento das obras de infraestrutura nas cidades e estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016.

Os manifestantes também protestarão contra a derrubada do Estádio de Atletismo Célio de Barros e do Parque Aquático Júlio Delamare e pedirão o fim das remoções e despejos forçados de famílias que moram em áreas de interesse de empreiteiras (como é o caso da Vila Autódromo, na zona oeste, que dará lugar ao Parque Olímpico). Eles querem também uma definição de prazos e metas para melhorias nos sistemas de transporte, saúde e educação.

"O ato do dia 30 vai encerrar a Copa das Manifestações, mas vamos continuar as mobilizações. Vamos continuar os questionamentos aos governos", disse o estudante de Filosofia da UFRJ Júlio Anselmo, um dos organizadores da plenária e representante do DCE da UFRJ. Uma nova reunião está marcada para a terça-feira, 2. "A gente agora não vai sair da rua. É a tarefa dessa geração mudar o Brasil."