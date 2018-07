Cerca de 1,3 mi de veículos devem deixar SP no feriado

Para os motoristas, principalmente os que conduzem veículos de carga, a recomendação é de que na quarta-feira evitem acessar o sistema viário da cidade, especialmente a Marginal Tietê. Já os motoristas vindos da região Norte do País que normalmente utilizam as rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna com destino ao Sul, a recomendação é de que acessem as rodovias Dom Pedro e o Rodoanel Governador Mário Covas. Os motoristas oriundos da região Sul que acessam as rodovias Regis Bittencourt, Raposo Tavares, Castelo Branco e sistema Anhanguera-Bandeirantes devem utilizar o Rodoanel Governador Mario Covas e a Rodovia Dom Pedro I.