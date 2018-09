Chega a 902 número de mortes na região serrana do RJ Chegou a 902 o número de mortos em decorrência do temporal que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro no dia 12 de janeiro. Em Nova Friburgo, 426 corpos foram encontrados, segundo o balanço divulgado pela Polícia Civil às 19 horas de hoje. Também foram registradas 379 mortes em Teresópolis, 71 em Petrópolis, 21 em Sumidouro, quatro em São José do Vale do Rio Preto e uma em Bom Jardim.