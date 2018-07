China lança índice diário de preços do minério de ferro

A iniciativa é parte do mais recente esforço chinês de deslocar as referências de preços das commodities do Ocidente para o Oriente, com o país lançando uma série de contratos futuros que vão desde minério de ferro até ovos.

Os índices serão publicados no site da Cisa e refletem tanto os preços do minério de ferro doméstico quanto do importado, disse a entidade.

A China lançou em outubro de 2013 o primeiro contrato futuro de minério de ferro do mundo atrelado a entregas físicas, oferecendo aos compradores domésticos uma opção de proteção de preços.

Mineradoras e siderúrgicas atualmente usam índices diários de preços de provedores como Platts, Steel Index e Metal Bulletin.

(Reportagem de Ruby Lian e Fayen Wong)