China multa cineasta Zhang Yimou em US$1,2 mi por ter 3 filhos O aclamado cineasta chinês Zhang Yimou foi multado nesta quinta-feira em 7,5 milhões de iuanes (1,24 milhão de dólares) por ter três filhos, violando a "política do filho único" que há décadas vigora no país mais populoso do mundo.