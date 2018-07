Chuva fecha por 30 minutos o Aeroporto Tom Jobim O Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, ficou fechado para decolagens por cerca de meia hora na tarde de hoje, entre as 15h50 e 16h25, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), em conseqüência das fortes chuvas que caem na cidade. De acordo com a Infraero, os pousos não foram afetados.