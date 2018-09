Chuva forte e rajadas de vento deixam SP em atenção Chuva forte e rajadas de vento atingem a capital paulista no começo desta tarde e deixam a cidade em atenção, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O calor e a umidade do ar na atmosfera provocaram a formação de nuvens carregadas, e chovia forte em várias regiões da capital paulista e cidades da Grande São Paulo. Segundo o CGE, as chuvas devem migrar para outras regiões da cidade, mantendo a intensidade forte, bem como o potencial para rajadas e queda de granizo.