Chuva já deixa oito municípios de SC em emergência

De acordo com o último relatório divulgado pela Defesa Civil estadual, as outras seis cidades em emergência são Caçador, Lebon Régis, Matos Costa, Rio das Antas, Rio do Campo e Timbó Grande. No total, 25 municípios foram prejudicados pelas chuvas de alguma forma.

Quase 54 mil pessoas foram afetadas. Dessas, 443 estão desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam de abrigos públicos - e outras 3.567 estão desalojadas - as que podem contar com a ajuda de vizinhos e familiares. Sete ficaram feridas e não há registro de mortes.

Ainda segundo o órgão, a frente fria que está sobre os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul mantém áreas de instabilidade com tempo fechado e chuva moderada com raios ao menos até o início da noite.

Os temporais devem atingir principalmente as regiões de São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Joaçaba, Mafra, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Rio do Sul, Joinville, Itajaí, Blumenau, Florianópolis, Tubarão e Criciúma. Os temporais devem persistir no Estado até a manhã de amanhã.