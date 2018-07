Cidade britânica quer reciclar calor gerado pelos crematórios

O governo local da região de Manchester, no norte da Inglaterra, criou uma nova forma de reduzir as emissões de carbono da região e propôs reciclar o calor gerado pela queima dos corpos nos crematórios da área. Um porta-voz do governo de Tameside, responsável pela região, afirmou que a idéia será testada no crematório da cidade de Dukinfield, que tem pouco mais de 17 mil habitantes. Para o diretor do departamento de meio ambiente do governo local, Robin Monk, o calor gerado pela queima dos corpos poderia ser recuperado e usado para ativar o aquecedor central e o sistema de iluminação da capela do crematório de Dukinfield. Antes de dar início ao projeto, Monk afirmou que o governo vai consultar a população local e as autoridades religiosas da região sobre a proposta. Monk diz que, apesar de se tratar de uma questão delicada, 16 vigários da região já demonstraram apoio à proposta. Emissões de mercúrio Além da redução de carbono, outra questão ambiental que levou o governo a considerar a reciclagem do calor é uma nova medida do governo britânico que obriga os representantes locais a dimininuírem a quantidade de mercúrio liberada na atmosfera até 2012. O calor em excesso a ser reciclado nos crematórios seria produzido por um equipamento especial que filtra as emissões de mercúrio liberado pelos corpos. O mercúrio emitido pelos corpos é proveniente dos amálgamas dos dentes dos mortos. Segundo uma estimativa do governo britânico, os crematórios da Grã-Bretanha serão as principais fontes de emissão de mercúrio no país até 2020. "O excesso de calor iria passar pela chaminé e ser liberado no ar", afirma Monk. "Mas o calor gerado poderia suprir energia para o funcionamento do aquecedor." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.