Cinco coisas para fazer na Vila Prudente

1. Passeio no monotrilho

Com 2,9 quilômetros de extensão, o trecho do primeiro monotrilho de São Paulo e o de maior capacidade de transporte do mundo está aberto para visita aos sábados e domingos, entre Vila Prudente e Oratório. Na fase inicial de operação, chamada de “visita controlada”, o público poderá conhecer gratuitamente as instalações das novas estações suspensas e andar no trem do monotrilho a 15 metros de altura, sobre a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

Sábados e domingos, das 10h às 15h

Estações Vila Prudente e Oratório

2. Parque Ecológico Vila Prudente

O Parque Ecológico Vila Prudente, também conhecido por parque Lydia Natalizio Diogo, tem 60 mil metros quadrados de área verde, ideal para a prática de esportes. Sua infraestrutura conta com playground, pista de cooper e caminhada, e um jardim japonês. Lá também acontecem feira de troca de livros, minicursos de jardinagem e aulas de dança. Para quem gosta de peixes, o parque oferece visitas monitoradas ao lago com carpas.

Todos os dias, das 6h às 22h

Rua João Pedro Lecor, s/n - (11) 2910-8774

3. Clube Arthur Friedenreich (ou Clube da Cidade-Vila Alpina)

Uma outra opção para quem gosta de esportes e não quer ficar em casa é o Clube Arthur Friedenreich, , ou Clube da Cidade-Vila Alpina). A área, que possui muito verde, tem campos de futebol, quadras poliesportivas, salas de ginástica e três piscinas, que são o grande atrativo do lugar no verão. O clube promove diversas atividades gratuitas: alongamento, hidroginástica, tênis etc. Para participar, é só levar os documentos e fazer a carteirinha.

Todos os dias, das 6h às 22h

Avenida Francisco Falconi, 83, Portaria 1 - (11) 2347-0785

4. Jogar boliches e ir ao cinema

Para quem não gosta de atividades ao ar livre, a boa pedida do bairro é jogar boliche nas nas 16 pistas automáticas do Central Plaza Shopping. Se preferir, lá também dá para curtir um cineminha no fim de semana. Nem todos sabem, mas o shopping foi construído em um terreno que abrigava a antiga linha de montagem de caminhões da Ford, revelando o passado industrial que deu origem ao bairro.

Praça de Alimentação - 2272-2770

www.pysta10.com.br

5. Cepam, uma padaria gigante em São Paulo

A Cepam é uma das padarias mais tradicionais da região da Vila Prudente. A lojinha, aberta em 1968, virou um estabelecimento gigante de 2,3 mil metros quadrados. Embora você vá ouvir que é a maior padaria da América Latina, nada foi comprovado oficialmente. O nome vem do Colégio Estadual Professor Américo de Moura (CEPAM), onde os quatro fundadores estudaram juntos.

Segunda a quinta: 05h30 - 23h/Sexta e sábado: 05h30 - 00h/Domingo: 06h - 23

Rua Ibitirama, 1409 - (11) 2341.6644