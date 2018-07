Circuito Barra-Ondina abre carnaval em Salvador O rei momo não tinha recebido a chave da cidade, mas os trios elétricos já faziam a alegria dos foliões do Circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, desde o começo da noite de hoje. A primeira banda a tocar foi a Voa Dois, para o deleite de uma multidão que se aglomerava nos arredores do Farol da Barra esperando o início dos desfiles, que abrem o carnaval da cidade. A tradição de começar o carnaval ainda na quinta-feira completa 15 anos nesta edição da folia soteropolitana. Em 1994, o vocalista do Asa de Águia, Durval Lellys, cismou que a cidade merecia fazer festa por uma semana inteira e decidiu que abriria o carnaval no fim da tarde de quinta-feira. A tradição foi mantida, até pela própria banda, que foi a segunda a entrar no circuito hoje.