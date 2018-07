Com recall no exterior, Cilest não é vendido no Brasil O anticoncepcional Cilest não é vendido no Brasil, esclarece a Janssen-Cilag Farmacêutica. A comunicação refere-se à medida da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça (MJ). O órgão emitiu uma notificação dirigida à Johnson & Johnson pedindo informações sobre um recall no exterior envolvendo o Cilest.