Começa mobilização por indenizações em Santa Maria Familiares de vítimas do incêndio da boate Kiss se reúnem com representantes da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul neste sábado, em Santa Maria, para discutir a criação de uma associação que possa representá-los no acompanhamento das investigações e na busca das indenizações decorrentes do caso. No entanto, não há expectativas quanto ao comparecimento. Como a lembrança da tragédia, ocorrida no dia 27 de janeiro, é recente, muitas pessoas ainda não se sentem em condições de participar.