Comissão tem prazo para definir norma sobre anencéfalo O Conselho Federal de Medicina criou na manhã desta sexta-feira uma comissão especial para definir critérios de diagnóstico da anencefalia. O grupo, formado por médicos de várias especialidades, deverá estabelecer em um prazo até 60 dias as normas orientando profissionais a fazer a avaliação. "Isso não significa que, neste período, as avaliações estarão suspensas. Até a conclusão do documento do grupo, médicos poderão fazer diagnóstico e comunicá-lo à paciente, como é hoje", disse o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vidal.