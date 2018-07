Complexo do Alemão será reocupado pela PM, diz governador do Rio Após quatro mortes em cinco dias no Complexo do Alemão - entre elas a do garoto Eduardo de Jesus, de 10 anos, morto com um tiro de fuzil na porta de casa, na última quinta-feira - o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou neste domingo, 05, que o conjunto de favelas será reocupado pela Polícia Militar. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa do governo, Pezão não detalhou prazos para a ocupação, mas disse que ocorrerá sem a presença das Forças Armadas. "Vamos entrar mais fortes, fazer uma reocupação. Segurança continua sendo nossa política mãe", declarou o governador.