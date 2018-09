Confiança da indústria no país cai ao pior nível desde 2003 A crise financeira global afetou de maneira acentuada o nível de confiança da indústria brasileira, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira. O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) despencou 19,4 por cento de outubro para novembro, atingindo 84,1 pontos, o menor nível desde julho de 2003. "A piora do ambiente de negócios... sinaliza desaceleração de atividade econômica em novembro e maior disseminação de expectativas pessimistas em relação aos próximos meses no meio industrial", afirmou a FGV em comunicado. A pesquisa foi feita com base em entrevistas com 1.112 empresas, entre os dias 3 e 26 de novembro. (Reportagem de Renato Andrade; Edição de Eduardo Simões)