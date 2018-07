Conglomerado de Dubai pede moratória

O Dubai World, conglomerado que atua nos setores de imóveis a portos, com passivos de quase US$ 60 bilhões, pediu uma moratória de seis meses no pagamento da dívida do grupo, o maior de Dubai. O objetivo é estender o vencimento da dívida até pelo menos 30 de maio de 2010. O anúncio foi feito poucas horas depois de o governo de Dubai informar que captou US$ 5 bilhões por meio de bônus convencionais e sukuk (islâmico) para cumprir "as atuais necessidades e obrigações". Os fundos são parte de um programa de bônus de US$ 20 bilhões lançados em fevereiro para ajudar a economia.