Conselho da MMX aprova proposta de grupamento de ações

Segundo ata da reunião, as frações detidas por acionistas como resultado do grupamento serão "complementadas por frações de ações a serem doadas direta ou indiretamente pelo acionista controlador da companhia, Sr. Eike Fuhrken Batista".

Com isso, cada acionista receberá a fração necessária para "garantir a propriedade do próximo número inteiro de ações após a aplicação do fator de grupamento aprovado", complementou a MMX.

O Conselho da mineradora também aprovou a proposta de remuneração anual de até 19,215 milhões de reais para os administradores da companhia no exercício de 2014.

A empresa convocou uma assembleia geral extraordinária para o dia 29 de janeiro de 2014 para submeter as propostas aos seus acionistas, informou.

Às 10h40, a ação da MMX era negociada estável a 0,71 real. O índice Bovespa, do qual a mineradora saiu recentemente, operava em leve alta de 0,14 por cento no mesmo horário.

(Por Marcela Ayres)