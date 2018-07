Controlar encerra serviço, mas busca direitos na Justiça

Em outubro, a prefeitura de São Paulo anunciou a extinção do contrato com a Controlar, por considerar que o contrato já expirou. A empresa, que considera que a concessão seria válida até 2018, obteve uma liminar na Justiça para seguir prestando o serviço até o final deste janeiro. E aguarda a decisão do juiz a respeito da validade do contrato, pleiteando a manutenção do contrato até o final ou a indenização pelo encerramento antecipado.

Em uma última cartada para tentar manter as atividades, a empresa chegou a protocolar, no dia 17, uma petição na Fazenda Pública para continuar a realizar a inspeção veicular na cidade de São Paulo enquanto a prefeitura não realiza uma nova licitação para a prestação do serviço, mas o pleito não foi acolhido.