Controle da dengue será ampliado para 4 mil municípios

A recomendação faz parte das Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue - documento lançado ontem pelo Ministério da Saúde e pelos conselhos de secretários estaduais (Conass) e dos municipais (Conasems). O acordo traz regras gerais para enfrentar a doença e estabelece quais são as atribuições da União, de Estados e municípios na tarefa. Algo que pode ajudar a reduzir a troca de acusações, comum em epidemias, sobre de quem é a responsabilidade do aumento de casos da doença.

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, diz que não será necessário maior aporte de recursos para que municípios passem a executar o LIRAa. ?O que é necessário é apoio técnico, algo que vamos ajudar.? Com base no LIRAa, os municípios podem avaliar quais são os locais onde há maior concentração do Aedes aegypti, e, portanto, maior risco de surtos de dengue. Com o mapa, é possível concentrar esforços em áreas prioritárias para a retirada de focos do mosquito - locais com água limpa e parada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.