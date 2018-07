CSN aposta em forte alta no preço do minério de ferro em 2010 A Companhia Siderúrgica Nacional, segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil em 2009, aposta em forte aumento no preço de referência do minério de ferro que está sendo negociado entre as grandes produtoras da commodity no mundo e as siderúrgicas asiáticas para os contratos deste ano.