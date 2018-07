Curdos na Síria enfrentam Estado Islâmico no nordeste do país Ao menos duas dezenas de combatentes do Estado Islâmico foram mortos no nordeste da Síria, em uma batalha com as forças curdas apoiadas por ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos, afirmaram neste sábado um oficial curdo e um grupo de acompanhamento da guerra.