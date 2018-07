Decisão sobre veto de Lula sobre royalties do petróleo é adiada A votação sobre o veto feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto que prevê uma distribuição dos royalties do petróleo mais igualitária entre Estados e municípios produtores e não produtores foi adiada para o dia 26 de outubro, disse o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PT-PE),nesta terça.