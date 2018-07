Defesa Civil alerta para rajadas de vento e chuva em SP A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou boletim meteorológico hoje informando que a frente fria que deixou o tempo nublado e chuvoso no último fim de semana perdeu força. No entanto, a formação de uma nova frente fria muda o tempo no decorrer do dia de hoje, com a ocorrência de rajadas de vento e pancadas de chuva rápidas e isoladas, mas com potencial para transtornos no Estado. A Defesa Civil adverte que são esperadas chuvas contendo pontos de curta duração, porém com forte intensidade e acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. A passagem da frente fria aumenta a agitação marítima, o que pode interferir na navegação de embarcações de pequeno porte. Amanhã, o tempo seguirá nublado e chuvoso na maior parte do Estado. Na faixa litorânea, as chuvas deverão acontecer de forma mais contínua. No restante do Estado, oscilam entre períodos de melhoria. A Defesa Civil alerta para o aumento da agitação marítima gerada pelos ventos fortes que sopram na faixa litorânea. Na quinta-feira, o tempo voltará a melhorar e as chuvas devem diminuir no Estado. Durante a madrugada, ainda ocorrerá chuva fraca no Vale do Paraíba, mas é baixo o risco para transtornos. Ao mesmo tempo, as temperaturas começarão a se elevar. A sexta-feira terá uma manhã típica para a época do ano, com temperaturas baixas no início de manhã e predomínio de sol durante a maior parte do dia. Não há previsão de chuva para o Estado.